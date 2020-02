Après des loups bientôt des lynx en Belgique?

L'arrivée de cet animal se fera probablement dans un contexte similaire à celle du loup. "Il y a des lynx dans la région allemande de l'Eifel » - voisine du Grand-Duché de Luxembourg et de la province de Liège -, « nous pouvons donc nous attendre à ce que des individus traversent tôt ou tard la frontière", explique l'association.

"La probabilité la plus grande est qu'ils finissent dans les Hautes Fagnes, mais ils pourraient tout aussi bien arriver via la zone de nourrissage du Limbourg néerlandais. Le loup aussi était venu par la Flandre."

Cette espèce est plutôt timide, ce qui rend son observation très difficile. "Le lynx est encore plus timide que le loup. Il peut donc échapper aux radars et garder sa présence cachée pendant très longtemps", poursuit Welkom Wolf. "Les lynx évoluent sur un territoire gigantesque de 1.000 kilomètres carrés, tandis que les loups occupent une surface de 200 à 400 kilomètres carrés. De plus, les lynx vivent en solitaire. Ils ne tolèrent donc aucun congénère à proximité".

La problématique du félin devrait cependant être différente de celle du canidé. "Si le lynx est chez nous, ce sera une autre histoire que celle du loup, ce dernier étant plus visible et s'attaquant aux moutons", rassure l'association. "Les lynx ont un mode de vie caché et leur nombre sera beaucoup plus limité. Aussi, ils se déplacent beaucoup. Les mesures qui fonctionnent contre les loups aideront aussi contre les lynx."

Welkom Wolf fait savoir que les observations de loups et de lynx peuvent être rapportées sur le site welkomwolf.be.