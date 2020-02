Portes ouvertes dans les académies de musique et d’art

L’enseignement artistique à temps partiel - les académies de musique et d’art - se porte bien en Flandre. Cette année, près de 205.000 Flamands et Bruxellois sont inscrits dans une académie de musique, de dessin ou de théâtre néerlandophone. C’est 3% de plus que l’an dernier. Ce samedi, les académies ouvrent leurs portes aux visiteurs. Celle de Saint-Nicolas, en Flandre orientale, le fait dans un endroit unique : au musée Fondation Verbeke, à Stekene.