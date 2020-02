La Flandre et la France s'unissent pour protéger leurs dunes

L'agence flamande pour la nature et les forêts, l'Etat français, le Conservatoire du Littoral et le département du Nord (France) ont signé vendredi un mémorandum dans l'objectif de protéger conjointement les dunes de la côte ouest flamande. L'évènement s'est produit symboliquement à la frontière franco-belge, près d'Adinkerque. Les partenaires souhaitent travailler ensemble à la conservation et la restauration du paysage et des dunes côtières, d'une grande valeur biologique, entre Dunkerque et Westende.