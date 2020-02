Huit patients en quarantaine ont pu quitter Neder-over-Heembeek

"Mes journées étaient partiellement rythmées par les contrôles médicaux. Tous les jours à 8h du matin, on prenait notre température et nous devions répondre à quelques questions sur les symptômes. Et tous les deux jours un frottis de nez était effectué, pour analyse en laboratoire. Au début, c’était assez stressant, mais à mesure que la qurantaine avançait nous nous sommes détendus, parce que le temps d’incubation arrivait à échéance", précisait la journaliste Leen Vervaeke.

Des activités communes étaient prévues pour les patients. "Mais jouer à des jeux de société n'était pas possible parce qu'il fallait garder un espace de deux mètres entre nous dans l'espace commun", explique encore Leen Vervaeke. "Nous avons alors eu l'idée de demander une table de ping-pong. Le personnel s'en est occupé et c'est donc plus ou moins devenu l'endroit où nous avons pu nous rencontrer, même si jouer au ping-pong avec un masque sur la bouche n'est pas si facile."

"C'est une mission inhabituelle pour nous, qui n'appartient pas à nos tâches standard", a noté le directeur de l'hôpital militaire, Wouter Weuts. "La Défense a de nouveau démontré qu'elle est prête à aider lorsque c'est nécessaire et en mesure de réagir de manière appropriée à très court terme, en collaboration avec les autres services, tels que la Santé publique et les Affaires intérieures dans ce cas-ci. Nous avons réussi à fournir des soins sûrs aux rapatriés, un cadre médical de qualité ainsi que le confort nécessaire, tout en tenant compte des conditions. La plupart de nos médecins et infirmiers sont eux-mêmes des militaires qui ont déjà été en mission internationale. Ils savent dès lors très bien ce que c'est d'être séparé de ses amis et sa famille."

Quant à notre collègue Leen Vervaeke, elle compte séjourner encore une semaine en Belgique, avec sa famille et ses amis. Avant de retourner en Chine, pour y poursuivre son travail de journaliste.