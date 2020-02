Le Belge qui avait été contaminé par le coronavirus a quitté l'hôpital

Philip Soubry (photo), le premier Belge infecté par le nouveau coronavirus Covid-19 et qui avait été admis à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles pour une quarantaine à la suite de son retour de Chine, a pu rentrer chez lui samedi soir. Les derniers tests effectués ont confirmé qu’il n'est plus infecté par le virus et n'est donc plus contagieux pour son entourage, indiquait le service public fédéral Santé publique. Le quinquagénaire originaire de Flandre occidentale a indiqué à VRT NWS, à sa sortie de l’hôpital, qu’il voulait rendre d’abord visite à sa famille et espère ensuite pouvoir retourner aussi vite que possible en Chine, où il travaille. Huit autres personnes placées en quarantaine au sein de l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek pourront, elles, en sortir ce dimanche.