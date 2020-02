L’Agence des routes et de la circulation prévoit 38 chantiers sur les autoroutes de Flandre en 2020. Ces travaux sont nécessaires pour l’entretien des routes et la sécurité, pour accroitre la fluidité du trafic et la capacité des autoroutes. Certains chantiers seront courts et ont été programmés pendant des vacances scolaires. D’autres prendront plus de temps et occasionneront donc davantage de perturbations sur les routes.