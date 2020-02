Come-back attendu: Kim Clijsters se bat au tie-break mais perd son premier match

Après Dubaï, Kim Clijsters a prévu de disputer le tournoi de Monterrey au Mexique (2-8 mars) puis de se rendre aux Etats-Unis pour disputer le prestigieux tournoi d'Indian Wells, de catégorie Premier Mandatory, le deuxième niveau après les tournois majeurs.

Toujours aux Etats-Unis, elle a annoncé sa participation au tournoi de Charleston, une épreuve WTA Premier qui aura lieu du 6 au 12 avril. Clijsters n'a encore jamais joué à Monterrey et Charleston.

Kim Clijsters avait fait une première pause en 2007 et repris la compétition en 2009, après la naissance de son premier enfant, Jada. Elle compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011).