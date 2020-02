Enième échec des négociations fédérales: et maintenant, on va où?

"Ce qui est sûr, c’est que le puzzle est devenu encore plus compliqué", indique le journaliste. "Si l’on cherche à aboutir à une solution, le CD&V en fait partie, qu’on le veuille ou non. Qu’il s’agisse d’une formule avec ou sans la N-VA. Mais le fossé entre le PS et le CD&V s’est quelque peu élargi, ce qui tend à rendre les choses encore plus difficiles", estime-t-il.

D’après Ivan De Vadder, on peut désormais supprimer, à court terme, l’option d’une coalition violette-jaune (entre les partis libéraux, socialistes et la N-VA). "Les évènements de ce week-end l’ont une fois de plus démontré".