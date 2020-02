Ish Ait Hamou reçoit le Prix Van Acker

Ish Ait Hamou s’est fait connaitre du grand public en Flandre par le biais des émissions télévisées "So you think you can dance", "Terug naar eigen land" (‘Retour dans son pays d’origine’) et "Alors on Danse". Entretemps, il a aussi écrit quatre livres et travaille en tant que réalisateur de films et de théâtre. Le fil rouge dans ses productions est la recherche de ce qui relie les êtres humains entre eux, ce qui les unit.

La Fondation Van Acker récompense justement des artistes et organisations qui présentent un engagement social. "Parfois cet engagement s’exprime dans leur œuvre, parfois dans les activités que l’artiste développe à côté de son travail. Parfois l’artiste combine les deux, et c’est certainement le cas pour Ish Ait Hamou", précise Alain Petit.

"Un artiste qui transforme son indignation en énergie positive et raconte ainsi des récits qui donnent de l’espoir mérite entièrement le Prix Van Acker", explique Petit.

Ait Hamou se dit très heureux et fier de pouvoir s’inscrire dans la lignée d’artistes tels que Hugo Claus, Toots Thielemans ou Daan, qui ont reçu le Prix avant lui. "Je trouve cette reconnaissance très agréable. Je suis ma passion et tente toujours de faire au mieux. Cela requiert des efforts et des sacrifices, mais je suis finalement un gars comme un autre venant de Vilvorde", concluait Ish Ait Hamou.

Le Prix Van Acker lui sera décerné le 29 mai, à Bruges.