A soixante ans Dirk Brossé fête quarante ans de carrière musicale

Formé aux conservatoires de musique de Gand et Bruxelles, puis à Maastricht, Vienne et Cologne, Dirk Brossé avait débuté sa carrière de musicien en tant que trompettiste, avant de se consacrer avant tout à la direction d’orchestre. Mais l’artiste gantois a également très tôt commencé à composer. On lui doit aujourd’hui plus de 400 œuvres : des concertos, oratorios, de la musique symphonique et de chambre, ainsi que de la musique pour cuivres et de nombreuses partitions pour des comédies musicales - "Sacco & Vanzetti" notamment.

Mais Dirk Brossé est actuellement avant tout connu pour sa musique de films, dont celle pour "Koko Flanel" (1989) et "Daens" (1992) de Stijn Coninx qui a véritablement propulsé sa carrière internationale. Mais aussi plus récemment pour la série télévisée "Parade's End" (2012) de Susanne White. Brossé est aujourd’hui avant tout directeur musical du Festival du film de Gand et de l’Orchestre de chambre de Philadelphie, aux Etats-Unis.

Récemment, on lui demandait de dresser un top-10 des meilleurs moments de sa carrière. "Ce dont je suis incroyablement fier, ce sont les si nombreuses collaborations dont j’ai bénéficié tout au long de ces années". Dirk Brossé a notamment travaillé avec le compositeur John Williams, l’écrivain Gabriel Garcia Marquez, l’ancien Premier ministre Herman Van Rompuy (dont il a mis des haïkus en musique) et le cinéaste Stijn Coninx.