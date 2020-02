Dalle s’en prend à Magnette, accusé d’être "irresponsable" et "saboteur du système"

La manière dont le président du PS a "torpillé" les efforts de formation fédérale de Koen Geens (CD&V), vendredi dernier a apparemment laissé un goût amer au CD&V. C’est ce qu’a déclaré le ministre flamand des Médias Benjamin Dalle (CD&V) ce mardi matin, au micro de l’émission "De ochtend", sur Radio 1 (VRT). "Magnette se comporte en saboteur du système et en allié objectif des séparatistes", a-t-il déclaré. Paul Magnette a lui-même critiqué via Twitter l'attitude de Koen Geens (CD&V) et de Bart De Wever (N-VA), et leurs "contrevérités et attaques personnelles".