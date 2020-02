Hilde Van Acker et Jean-Claude Lacote, les amants diaboliques seront rapatriés depuis la Côte d'Ivoire

Hilde Van Acker et Jean-Claude Lacote seront renvoyés en Belgique par la Côte d'Ivoire ce mardi soir. Le "couple diaobolique" figure depuis 25 ans sur la liste des criminels belges les plus recherchés. Le duo a finalement pu être arrêté en novembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le couple avait été condamné par défaut à la réclusion à perpétuité en 2011 pour l'assassinat d'un homme d'affaires britannique dans les années 1990. Ils l’auraient tué après que la victime ait découvert qu’il avait été escroqué après leur avoir prêté une importante somme d'argent. Selon son avocat, Hilde Van Acker est atteinte d'un cancer du sein et a demandé son extradition.