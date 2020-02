La zone de basses émissions de Gand sera bien élargie au cours des quatre prochaines années

Lors du conseil communal de lundi soir, le conseil a dû prendre une décision après que le Vlaams Belang, la N-VA et le PVDA aient provoqué un vote sur la question. La LEZ sera finalement bien élargie. Seule la phrase du texte concernant "toutes les zones résidentielles dans le R4 et la zone portuaire" a été abandonnée. On ne sait donc pas encore quelle sera la taille exacte de la LEZ en 2024.

Tine Heyse (Groen), l’échevine de l'environnement, affirme qu'une autre étude sera réalisée sur ce sujet. "Cette étude déterminera la manière dont nous allons étendre la LEZ. Mais nous allons l’élargir au cours de cette législature, car tous les Gantois ont droit à un air sain".

Le SP.A est donc d'accord. "La lutte pour un air plus pur est une lutte contre les inégalités", a déclaré Joris Vandenbroucke, chef de groupe SP.A. au parlement flamand. De son côté, le CD&V décrit la zone de basses émissions comme une mesure transitoire. "Notre objectif est de rendre notre flotte de véhicules plus écologique", déclare Stijn De Roo. "Mais tant que nous n'aurons pas atteint cet objectif, nous aurons besoin de mesures décisives".

L'opposition gantoise avait saisi l'occasion du conseil communal pour attirer l'attention sur l'expansion de la LEZ. Ainsi, le PVDA a souligné les conséquences "asociales" de cette zone de basses émissions et le Vlaams Belang a demandé la suppression complète de la LEZ actuelle. La N-VA se demande si les avantages environnementaux l'emportent sur l'impact social.