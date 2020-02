Les représentants des travailleurs ont été informés mardi de la vente des 123 magasins Blokker, détenus par Mirage Retail Group. Une annonce qui a écarté la perspective de fermetures et de licenciements, et donc suscité un certain soulagement. L'acquéreur, Dutch Retail Groep, va les transformer en "Mega World", entraînant ainsi la disparition d'une marque présente depuis 1977 en Belgique.