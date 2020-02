Malgré l’abolition du bonus logement, les ventes ne baissent pas

Les acheteurs-investisseurs ont, selon le notaire Van Opstal, l’avantage que le marché soit devenu plus calme après le Nouvel An, parce que la pression de temps engendrée par le bonus logement a disparu. On peut ainsi davantage négocier le prix d’achat, ce qui rend les choses plus intéressantes pour les investisseurs.

Bart Van Opstal estime que la tendance se maintiendra. "Nous possédons maintenant les résultats pour les sept premières semaines de cette année. Et l’on voit que la diminution des transactions est très limitée pendant chacune de ces semaines. Il semblerait donc que ce soit devenu une tendance", concluait Van Opstal.