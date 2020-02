Il n’y a pas (encore) de majorité pour de nouvelles élections, mais comment pourrait-on y aboutir?

"La voie la plus claire, c’est lorsque la Chambre, le Sénat et le gouvernement mettent tous trois en place une liste de points de la constitution qu’ils veulent modifier", explique la juriste Patricia Popelier. "Cette déclaration de révision de la constitution doit être approuvée par une majorité à la Chambre et au Sénat, et détermine combien de changements peuvent être apportés, après les élections, à la constitution, et à la structure de la Belgique. Le thème est donc délicat".

Les autres procédures ne sont pas plus simples. "Des élections peuvent également intervenir lorsque la Chambre retire sa confiance au gouvernement", poursuite Patricia Popelier. "Mais cette motion de méfiance ne peut avoir lieu que lorsque le gouvernement a préalablement obtenu la confiance du Parlement. Or, comme nous n’avons pas encore de nouveau gouvernement, cela n’a pas eu lieu". D’après la juriste, le Parlement peut techniquement, et théoriquement commencer par accorder sa confiance à l’actuel gouvernement en affaires courantes pour ensuite la lui retirer. Il faut, pour chacun des votes, obtenir une majorité. Le roi doit ensuite également donner son accord.

Celui-ci joue d’ailleurs également un rôle dans un troisième scénario éventuel. Le roi peut en effet lui-même dissoudre le Parlement, si le Parlement y est majoritarement favorable. Des élections doivent alors se tenir par la suite. Mais ce scénario n’est pas évident non plus, sachant que le roi ne peut procéder de la sorte que si le gouvernement démissionne.