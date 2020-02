Incidents lors de la remise des Ultima's, Jan Jambon se fait à nouveau huer

Les économies imposées au secteur culturel en Flandre ont marqué la cérémonie de remise des Ultima’s. Les subsides ont en effet été rabotés de 8,47 millions d'euros à 3,39 millions d'euros au nord du pays.

Selon le ministre flamande de la Culture, Jan Jambon, les points forts de la culture flamande doivent en effet être développés avec "de nouveaux accents et une répartition de l'argent judicieuse". Cependant durant sa courte allocution à la fin de la cérémonie, Jan Jambon a été hué par plusieurs participants.

En réponse aux questions critiques de l’animateur de la soirée Marcel Vanthilt, le ministre Jambon a calmement répondu que des économies devaient être réalisées dans tous les secteurs, y compris pour répondre aux besoins d'autres ministères tels que l'éducation et les soins de santé. Il a souligné que sa politique culturelle confirmait la politique existante et le soutient l'innovation. Aucune distinction n'est faite non plus, selon lui, entre les secteurs public et privé : les deux secteurs sont soutenus, a estimé le ministre.

Certains lauréats récompensés n'ont pas épargné le ministre et son gouvernement lors de leurs discours de remerciements, regrettant les coupes dans les subsides. Ainsi l'artiste Walter Swennen, qui n'était pas présent, a notamment fait savoir "son aversion pour ce genre de prix et subsides" dans une lettre de remerciement, et a annoncé reverser les 10.000 euros assortis à sa récompense au parti PTB/PVDA, seul selon lui à ne pas participer à la division du pays.



Notons que le ministre Jambon s'était déjà fait huer alors qu'il remettait le prix du "Hit de l'année" à la chanteuse Angèle lors des MIA'S les Music Industry Awards au début du mois.

