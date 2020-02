La présidente de la Commission européenne découvre le centre d’intelligence artificielle de la VUB

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a visité mardi le centre d'intelligence artificielle (IA) de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) à la suite de l'annonce du plan de la Commission sur l'IA. Elle a notamment été accueillie par la rectrice de l’université, Caroline Pauwels. Le centre est un projet commun de la VUB et de l’ULB. Il permet aux experts, chercheurs, entrepreneurs, mais aussi au grand public, d’expérimenter l’intelligence artificielle, et de collaborer au développement et à la création de solutions technologiques.