Les attentats de Bruxelles sur la table de la chambre du conseil

La chambre du conseil de Bruxelles entame mercredi la phase du règlement de procédure dans le dossier des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et à Zaventem. Plusieurs avocats de la défense ont déjà exprimé leur intention de demander des devoirs d'enquête complémentaires avant que la chambre du conseil ne se prononce sur le renvoi ou non des inculpés devant le juge du fond. Le parquet fédéral prévoit de requérir le renvoi de dix des treize inculpés, huit devant la cour d'assises et deux devant le tribunal correctionnel.