La coupe est pleine pour les directeurs du secondaire catholique flamand qui tirent la sonnette d’alarme

"L’exaspération est à son comble", explique Theo Gorssen, directeur d’une école libre de Mol. "Nous voulons faire un effort quotidien pour offrir une éducation de qualité, mais les conditions ne sont pas remplies".

"C'est la combinaison des économies et des réformes à réaliser dans l'enseignement secondaire qui devient insupportable", ajoute Theo Gorssen. Rien que cette année, 20 millions devront être économisés, et ce sera encore pire dans les années à venir. "On exige de plus en plus de notre part mais d’un autre côté on nous donne de moins en moins de moyens. Nous devons exceller, mais sans nous donner le soutien pour le faire".

Theo Gorssen explique comment les directeurs d'école doivent gérer, dans la pratique, la réforme de l'enseignement secondaire, mais doivent encore attendre, par exemple, les objectifs concrets de réalisation pour les deuxième et troisième années. "Nous sommes les bâtisseurs, mais nous devons réaliser ce plan avec moins de travailleurs et de moins en moins de ressources. On nous a donné une date limite, mais le plan lui-même n'est pas encore prêt".