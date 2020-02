Des eurodéputés craignent de nouvelles dérives pendant le Carnaval d’Alost

Les parlementaires européens membres du groupe de travail contre l'antisémitisme s'inquiètent de la possibilité de nouvelles "dérives racistes et antisémites" ce week-end au carnaval d'Alost (Flandre orientale). Dans une lettre ouverte publiée mardi, ils ont appelé les autorités locales et fédérales à prendre "les mesures nécessaires".

Mardi trois professeurs spécialisés dans l’antisémitisme et actifs aux universités d’Anvers, Gand et Louvain avaient déjà demandé aux médias de ne pas diffuser d’images de chars du cortège carnavalesque d’Alost transportant les caricatures juives qui ont mené à la perte de la reconnaissance de l’Unesco. Les professeurs ont souligné que "du temps d’Adolf Hitler, ce genre de caricatures a été utilisé pour changer la mentalité des gens ".

Dans un tweet diffusé ce jeudi, le chef de la diplomatie israélienne a appelé à l'interdiction du carnaval satirique.