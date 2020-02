Jan Jambon à Londres: "En temps de Brexit, il est bon de célébrer les liens entre la Flandre et le Royaume-Uni"

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) a assisté mercredi, à la Royal Academy of Arts de Londres, à l'inauguration de l'exposition consacrée au peintre belge Léon Spilliaert. "En temps de Brexit, il est bon de se souvenir et de célébrer les liens économiques, mais aussi historiques et culturels qui unissent la Flandre et le Royaume-Uni", a-t-il souligné.