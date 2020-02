Les abonnements TV par câble en perte de vitesse, surtout chez les jeunes

Pas moins de 15% des personnes âgées entre 25 et 34 ans ne sont plus raccordées au câble de télévision classique. Cette tendance n’est pas une coïncidence : "Les jeunes concernés sont ceux qui ont quitté le foyer familial pour mener leur vie de façon autonome", souligne le professeur en médias, Lieven De Marez. "Auparavant, leurs parents payaient les différentes plateformes disponibles. Mais une fois seuls, ils doivent faire un choix. Le budget est hélas souvent déterminant", poursuit-il.

Pour ces personnes, il suffit donc d’avoir un abonnement internet, et d’ensuite suivre ou s’abonner à certaines plateformes de streaming, payantes ou gratuites. "Le choix des plateformes est très vaste", indique encore Lieven De Marez. "Celles-ci permettent de regarder ce qu’on veut, quand on le veut. Elles sont par ailleurs très faciles à utiliser. On peut reprendre le visionnage à l’endroit où on s’était arrêté. C’est très apprécié".