"Nous sommes tous responsables de l’immobilité politique de la Belgique"

Marc De Vos est venu présenté son nouvel ouvrage, intitulé "Beter is niet genoeg" (Mieux n’est pas suffisant, ndlr). Le professeur plaide notamment pour plus de responsabilité, de valeurs et d’ambition. Selon lui, la Belgique déraille politiquement, et ce n’est pas uniquement de la faute des responsables au pouvoir.