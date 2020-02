Action de la police aéroportuaire : "Arrivez 3 à 4 heures à l’avance" à Brussels Airport

Entre 7h et 7h15, une des deux bandes de circulation, à la fin de l'A201, a été bloquée, ce qui a provoqué des files jusqu'au ring et des retards d'un quart d'heure pour les personnes se rendant à l'aéroport de Zaventem. Brussels Airport attend ce vendredi, à l'entame des vacances de Carnaval, quelque 40.000 voyageurs aux départs, dont 30% ou 16.000 pour des vols non-Schengen.

Pour des vols à l’ intérieur de l'espace Schengen, qui ne nécessitent pas de contrôle de passeport, Brussels Airport conseille d'arriver deux heures à l'avance et trois heures pour les vols hors Schengen.

La grève du zèle fait suite à une concertation organisée mercredi entre les syndicats et la direction mais qui n'a rien donné. Les syndicats ont déposé jeudi un préavis de grève pour dénoncer un manque récurrent de personnel et de moyens. La grève du zèle des agents consiste à respecter scrupuleusement les procédures prévues, ce qui allonge les délais d'attente aux contrôles des passeports pour les passagers au départ et à l'arrivée des vols non-Schengen.

L'action de protestation devrait se poursuivre pendant toute la semaine des congés de Carnaval, jusqu'au 1er mars inclus. Brussels Airport conseille de consulter régulièrement son site web et/ou ses réseaux sociaux pour se tenir au courant de l'évolution de la situation.