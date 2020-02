Des chefs d’entreprise adressent une lettre ouverte aux politiques : "Pas de nouvelles élections"

"L’inertie politique de ces 270 derniers jours est totalement irresponsable pour l’économie d’entreprise", indiquent dans une lettre ouverte aux responsables politiques belges quelque 33 CEO et entrepreneurs. Ils estiment que des élections "ne feraient que nous faire perdre un temps très précieux" et réclament que des compromis et des solutions soient enfin trouvés face aux défis économiques auxquels notre pays doit faire face". La lettre ouverte mentionnée dans les quotidiens L'Echo et De Tijd ce vendredi.