Gouvernement et partenaires sociaux s’unissent pour mettre 120.000 personnes au travail

Il s’agit avant tout de stimuler à l’emploi des personnes qui sont actuellement inactives. Ce sont notamment des jeunes qui ne sont pas en train de faire des études mais n’ont pas non plus d’emploi, des gens qui vivent d’un revenu d’intégration, des personnes qui ont des problèmes de santé et sont en incapacité de travail, mais aussi des personnes qui ont temporairement quitté le marché de l’emploi pour assister un proche.

Le gouvernement flamand est d’avis que l’accès à l’emploi peut encore être amélioré pour le groupe des jeunes. "Selon les estimations, la Flandre compte 56.000 jeunes qui ne sont pas en formation et n’ont pas d’emploi. Souvent ils ne sont pas connus non plus de l’office flamand pour l’emploi VDAB", précise Hilde Crevits.

Pour amener tous ces groupes de citoyens vers l’emploi, une bonne collaboration est nécessaire entre, notamment, l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), l’Agence pour la citoyennisation et l’intégration, le secteur de la formation et les communes, souligne le gouvernement flamand. Concrètement, les autorités flamandes veulent investir davantage dans de l’accueil à la petite enfance à prix modéré, dans une meilleure mobilité, et dans l’abolition de freins financiers, notamment pour les bas revenus.

La digitalisation est le fil rouge de l’engagement signé par les partenaires sociaux et le gouvernement régional. "Une attention particulière sera aussi accordée aux personnes d’origine immigrée", indique la ministre Crevits. Tout en soulignant qu’il s’agit aussi de maintenir au travail les personnes qui ont un emploi. Pour ce faire, il faut renforcer le rôle du VDAB.