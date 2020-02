La popularité du vélo électrique ne cesse d’augmenter en Belgique

L'usage du vélo électrique est en évolution constante en Belgique et un Belge sur six en utilise un. C’est ce qui ressort des principaux constats de la huitième édition de l'Enquête nationale d'insécurité routière menée par Vias et focalisée cette année sur le vélo. L'institut pour la sécurité routière ajoute que le nombre de cycliste en général est également en augmentation à Bruxelles (de 28 à 30%) et en Flandre (de 63 à 69%), mais pas en Wallonie (de 25 à 24%). D’autre part, les Belges admettent rouler encore toujours trop vite quand ils sont au volant d’un véhicule.