Avec la nouvelle tempête qui s’annonce plusieurs événements sont annulés

L'IRM a lancé une alerte jaune pour le vent, qui deviendra fort dans l'intérieur du pays et très fort au littoral, avec des rafales autour de 80 km/h et localement un peu plus. En soirée, le vent diminuera assez vite.

Lundi, Éole fera encore des siennes l'après-midi et particulièrement à la mer, avec des rafales de 60 à 80 km/h.

Le carnaval devait avoir lieu demain/dimanche dans le centre d’Essen (Anvers) mais la météo venteuse a conduit les organisateurs de l'événement à l'annuler afin de préserver la sécurité de tous. Un programme de substitution aura toutefois lieu au centre sportif De Heuvelhal. Plusieurs carnavals ont également été annulés aux Pays-Bas, notamment à Weert, Kwadendamme, Lewedorp et Eindhoven.