Quelques idées pour occuper vos enfants pendant les vacances de Carnaval

Tout découvrir sur la Belgique et son histoire, au BELvue, vous partez à l’aventure avec toute la famille et accompagnez des personnages dans leur voyage.

Les plus petits (3-5 ans) découvrent le musée au toucher en compagnie de Mimi et Momo, les 6-8 ans remplissent des missions importantes en tant que ministre, et les plus grands (9-12 ans) découvrent notre pays à bord de la camionnette de Zeno. Les ados relèvent les défis de l’application ‘La Belgique en 1 minute’.