Notre pays balayé par une nouvelle tempête, le cortège du carnaval d'Alost retardé d'une heure

Les organisateurs de certains événements ont pris le parti de la sécurité et ont annulé leur manifestation en raison des intempéries annoncées. Ainsi le cortège de carnaval d'Eisden, de Lommel et d'Essen ont été annulés. Et à Grammont, le traditionnel lancer de Craquelin sera déplacé au 22 mars.

À Alost, le carnaval aura bien lieu, mais le cortège commencera une heure plus tard que prévu. "Le cortège commencera à 14 heures au lieu de 13 heures car alors le vent diminuera", a déclaré le bourgmestre Christoph D'Haese. "Ce ne sera pas des conditions météos agréables, mais ce sera plus sûr". La ville donne d'autres conseils aux particpants du carnaval : "Ne laissez pas d'objets non fixés sur les chars. Et ne vous placez pas à plus de deux mètres de hauteur du sol sur les chars".