Gwendolyn Rutten ne sera pas candidate à sa propre succession à la tête de l’Open VLD

Se consacrera-t-elle désormais entièrement à sa tâche de bourgmestre d’Aarschot, ou bien a-t-elle d’autres projets en tête ? En attendant de le savoir, une lutte à la présidence s’annonce parmi les libéraux flamands.

Quatre candidats sont officiellement en lice : le bourgmestre d'Ostende Bart Tommelein, le chef de groupe Open VLD à la Chambre, Egbert Lachaert, la parlementaire flamande Els Ampe, et le candidat le moins connu, Stefaan Nuytten, un entrepreneur qui s’était présenté aux communales de 2018 à Coxyde.

La campagne est désormais officiellement lancée. L'élection se fera du 21 au 27 mars. Les résultats sont attendus le 27 vers 12h00. Si l'un des candidats ne rassemble pas de majorité absolue, un second tour sera organisé entre les deux ayant récolté le plus de voix. Les résultats définitifs seront alors connus au plus tard le 31 mars prochain.