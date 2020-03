"Le carnaval d’Alost dit en fait aux juifs qu’ils font partie intégrante de notre fête"

"Le carnaval n’est pas une affaire sérieuse. C’est une fête de goût et de mauvais goût", commence par souligner Eric Buys. "Le carnaval relativise chaque identité. On y colorie en dépassant les lignes, et tout le monde est égal face cette loi. Ce n’était pas le cas chez les nazis. Dans leurs cortèges, des inégalités étaient créées", nuance-t-il.