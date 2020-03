Non, les familles recomposées n’ont pas plus de problèmes que les familles classiques

L’enquête a été menée auprès de 200 familles recomposées afin d’étudier leur expérience de vie. Elle a notamment révélé que la situation complexe de ces familles mène justement à une bonne communication entre les partenaires.

"Nous avons sondé les partenaires sur la qualité de leur relation, et il s’est avéré qu’elle est toute aussi bonne que dans d’autres familles", indique la chercheuse Veerle Audenaert. "Globalement, les résultats montrent d’ailleurs que ces familles s’en sortent plutôt bien, et qu’elles n’ont pas plus de problèmes que les familles classiques. C'est parfois même le contraire".

L’étude révèle toutefois davantage de stress par rapport à l’éducation des enfants. Dans les familles recomposées, les mères se font ainsi plus de tracas à ce sujet que dans les familles classiques.