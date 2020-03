Coronavirus : La ministre De Block se veut rassurante même si le risque d'une arrivée en Belgique est réel

"Une épidémie peut se produire dans n'importe quel pays. L'Italie s’y était préparée et pourtant c'est là que cela s’est produit".

Mais supposons que le coronavirus survienne chez nous ? "Notre pays y est préparé", insiste De Block. "Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé en permanence avec le SPF Santé. Un comité scientifique a également été mis en place, un comité de gestion des risques".

"Plus de 150 personnes ont déjà été testées dans notre pays et toutes étaient négatives. Si une personne est testée positive au virus covid-19, on travaillera pas étape, on déterminera avec qui elle a été en contact et on la placera en isolement. Dans un scénario ultime, la mise en quarantaine d'une commune, comme c'est le cas en Lombardie, est également une des possibilités. "Toutes les étapes peuvent être envisagées", confirme Maggie De Block.

"Une situation telle que celle de l'Italie peut se produire dans n'importe quel pays, estime-t-elle. "L'Italie avait également fait des préparatifs et pourtant le virus est en train de s’y développer", explique-t-elle. C'est un virus très contagieux : "Vendredi il n'y a eu que 3 infections et hier il y en avait déjà 229.

Mais le taux de mortalité n'est pas pire que pour une grippe normale".

"Nous resterons calmes", poursuit la ministre. Elle souligne que notre pays dispose d'une capacité hospitalière importante et de grande qualité. Selon elle, il est inutile de paniquer. Si vous voulez prendre des précautions, elle vous recommande les mesures d'hygiène habituelles. "Utilisez des mouchoirs jetables, lavez-vous plus souvent les mains et donnez un peu moins de baisers", dit-elle en souriant.