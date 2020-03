Les contrôles de la stabilité de nos ponts sont insuffisants

Tous les ponts situés en Flandre ne sont pas contrôlés régulièrement en matière de stabilité et d’usure et cela représente un danger. C'est ce qui ressort des chiffres de la ministre flamande des Travaux publics, Lydia Peeters (Open VLD). Ainsi, un quart des ponts en Flandre n'ont pas été contrôlés depuis trois ans. "C’est une conséquence des mesures d’économies, nous disposons de moins de personnel et de moins de moyens, donc nous choisissons d’intervenir surtout là où c’est vraiment nécessaire" a expliqué Veva Daniels de l'Agentschap Wegen en Verkeer.