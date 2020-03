Une centaine de touristes belges placés en isolement dans leur hôtel de Tenerife dans les Canaries

Les Affaires étrangères ont connaissance des 110 voyageurs belges qui ont réservé leur voyage via le tour-opérateur TUI et qui sont bloqués dans un hôtel à cause d'une alerte de coronavirus. Ils pourraient cependant être plus nombreux, a déclaré mardi le porte-parole Karl Lagatie. Des Belges ont peut-être réservé leur séjour indépendamment du tour-opérateur.

Les services de diplomatie belges sont en contact avec les autorités locales et les agences de voyage pour voir comment assister les Belges qui séjournent à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace de l'île espagnole de Tenerife.

Plusieurs centaines de touristes y sont confinés. Cent-dix voyageurs belges de TUI sont parmi eux, a confirmé le tour-opérateur plus tôt mardi. Un voyageur italien qui a séjourné à l'hôtel pourrait être porteur du coronavirus, selon les autorités locales.

Karl Lagatie réitère le conseil aux voyageurs de s'inscrire sur le site travellersonline.diplomatie.be. "Cela ne prend que quelques secondes et nous permet d'avoir leurs coordonnées. Il est alors plus facile de les contacter en cas de problème. Peu de gens ont ce réflexe lorsqu'ils se rendent dans des pays proches, mais la situation montre que cela peut se révéler utile."

Les Affaires étrangères ont légèrement modifié leurs conseils aux voyageurs pour l'Espagne. La Belgique conseille désormais de suivre les instructions des autorités locales, tout comme celles qui figurent sur le site web du ministère espagnol de la Santé. Les Affaires étrangères recommandent aussi certaines mesures d'hygiène pour éviter la propagation des virus en général.