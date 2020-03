L’UZA installe des containeurs pour accueillir des patients susceptibles d’être infectés par le coronavirus

"Nous formons donc davantage notre personnel. Bien sûr, ils ont des connaissances de base étendues, mais pour le coronavirus, il existe une procédure spécifique qui doit être enseignée à tous".

Les symptômes d'une infection au coronavirus sont les mêmes que ceux de la grippe ordinaire. "Il s'agit surtout de toux, de fièvre et de production de mucus. Le risque d'avoir la grippe ordinaire reste encore beaucoup plus grand que celui d'être infecté par le coronavirus". Si vous êtes inquiet, il est important que vous n'alliez pas directement chez votre médecin. "Ne restez pas dans une salle d'attente avec d'autres personnes, mais appelez d'abord votre médecin. Il vérifiera s'il y a un risque ou non et vous orientera le cas échéant".

"Nous sommes prêts", conclut Guy Hans. "Nous possédons les structures, les directives et les équipements pour pouvoir isoler des groupes de personnes très rapidement."