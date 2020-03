La demandeuse d’asile somalienne décédée à Heusden-Zolder, victime d’un compatriote qui la connaissait

Les images d'une caméra de surveillance et les conclusions de l'autopsie ont permis de rejeter la première hypothèse selon laquelle la victime aurait été percutée par une voiture avant que l'auteur ne prenne la fuite.

Le parquet a saisi un juge d'instruction pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort après que la police locale de Heusden-Zolder eut ouvert une enquête. Un homme, également d'origine somalienne, a été arrêté et est soupçonné de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort.

"Les deux se connaissaient", a expliqué Pieter Strauven, du parquet du Limbourg. Dans le journal De Standaard, il est question d'une dispute préalable, mais le parquet ne peut le confirmer cela pour l'instant.



"On soupçonnait d'abord un accident avec un délit de fuite", explique Pieter Strauven, magistrat de presse au parquet du Limbourg. "Mais l'analyse des images de la caméra et les conclusions médico-légales de l'autopsie montreraient que la victime est décédée après l'accident."