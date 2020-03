Le brûlage de l'effigie de carnaval pour clôturer les festivités à Alost

Après trois jours de festivités, le carnaval l’Alost s’est achevé mardi soir. En Flandre, Alost est la capitale du carnaval mais cette année la ville a défrayé la chronique avec ses caricatures qui ont suscité de nombreuses réactions critiques y compris en dehors de nos frontières. Pour le derniers jours et comme c’est la tradition les hommes se sont déguisés en femmes, on les appelle les "vuil-jeannette" . Et malgré la polémique le final n’a pas changé avec le brulage de l’effigie de Carnaval.