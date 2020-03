Premières chutes de neige cet hiver sur la Belgique

Cette fois ça y est la neige est enfin tombée et c’est une première cet hiver. Elle n’est pas de très bonne qualité mais les lèves-tôt auront pu tout de même en profiter pour construire un bonhomme de neige. C’est à l’est de la province du Brabant flamand que l’on a trouvé le plus de neige en Flandre, dans la région de Lubbeek et de Louvain. Mais pour trouver de la bonne neige il fallait se rendre en Ardennes. Au signal de Botrange, point culminant de la Belgique, on a mesuré une couche de 25 cm mais la pratique du ski de fond demeure encore incertaine. Une décision sera prise jeudi matin. Deux pistes de ski alpin seront par contre accessibles dans les Fagnes dès jeudi.