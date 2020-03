Alors que le coronavirus se propage en Europe et pourrait avoir des conséquences économiques également en Belgique, l’organisation flamande d’employeurs Voka affirme recevoir de plus en plus de questions d’entreprises inquiètes. Elle demande donc aux autorités belges de créer rapidement un centre d’information ciblé à l’attention des entreprises. Des directives concrètes sont nécessaires, estime le Voka.