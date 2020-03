Plusieurs hôpitaux réaménagent leur accueil aux patients à risque

L’hôpital universitaire Saint-Pierre à Bruxelles, qui est l'un des hôpitaux de référence avec l'hôpital universitaire d’Anvers pour les patients infectés ou suspectés d'être contaminés par le nouveau coronavirus en Belgique, a procédé au réaménagement du circuit patient pour la prise en charge des personnes à risque. Celles-ci sont admises dans une salle aménagée expressément à cet effet. A Anvers, des installations séparées sont en cours de construction pour les consultations et le dépistage du virus. Ces "conteneurs" devraient accueillir dès vendredi ou samedi les premières personnes désirant subir un dépistage. Entretemps, l’hôpital universitaire de Gand (photo) en Flandre orientale se prépare lui aussi à l’éventualité d’une épidémie du nouveau coronavirus, pour laquelle les deux hôpitaux de référence à Bruxelles et Anvers ne suffiraient plus.