Houthalen-Helchteren inaugure le premier guichet de police virtuel en Belgique

La commune limbourgeoise de Houthalen-Helchteren a accueilli ce vendredi le premier guichet de police virtuel du pays. Grâce aux techniques et aux logiciels les plus récents, les citoyens seront connectés à un agent se trouvant ailleurs et projeté en 3D sur un écran. Le guichet est également équipé de matériel permettant de scanner et d'imprimer des documents. À partir de lundi, les citoyens de Houthalen-Helchteren et Bree pourront y signaler le vol ou la perte de papiers d'identité, ainsi que des plaintes ou des petits délits. La zone de police peut ainsi libérer des agents pour d’autres tâches importantes.