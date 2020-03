Joachim Coens plaide pour une coalition "corona" pour contrecarrer l’impact économique du virus

"Peut-être pouvons-nous parler d'une coalition 'corona' de ceux qui veulent faire quelque chose, mettre le budget en ordre, s'occuper de la compétitivité et améliorer le pouvoir d'achat des gens", expliquait encore Coens, estimant qu’un gouvernement stable est important mais que le contenu de l’accord de gouvernement l’est tout autant.

Le 19 février, le Roi chargeait les présidents de la Chambre et du Sénat, Patrick Dewael (Open VLD) et Sabine Laruelle (MR), de prendre les contacts nécessaires pour former un gouvernement de plein exercice (photo). Les deux libéraux ont annoncé qu'ils travailleraient dans la plus grande discrétion. A entendre Joachim Coens dans l’émission "De ochtend" (Radio 1), ils ont eu des contacts durant cette semaine notamment avec le CD&V.

Les chrétiens-démocrates flamands sont toujours disposés à discuter, mais continuent à plaider pour une coalition qui aurait une majorité de part et d'autre de la frontière linguistique, ce qui implique la présence de la N-VA. Parmi les thèmes de discussion, le président du CD&V met en avant une fiscalité plus juste à l'heure où il apparaît que, l'an passé, 172 milliards d'euros ont quitté la Belgique pour aller dans des paradis fiscaux. Il souhaite examiner les recommandations de la commission parlementaire "Panama Papers" qui pourraient encore être mises en œuvre.