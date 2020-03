Batibouw : les Belges optent volontiers pour des logements clé sur porte

Le salon bruxellois de la construction et la rénovation ouvrait ses portes ce samedi au grand public, dans les palais du Heysel. Et jusqu’au 8 mars. Plusieurs tendances se dessinent cette année. Les candidats à la construction se dirigent ainsi davantage vers des habitations clé sur porte, les nouveaux logements devant satisfaire de plus en plus à une série de normes d’isolation assez complexes. Et puis un nombre croissant de Belges optent pour un appartement plutôt qu’une maison.