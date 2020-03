Jasper Stuyven remporte le Circuit Het Nieuwsblad, devant Yves Lampaert

L'échappée décisive s'est formée après 131 kilomètres de course. Huit coureurs, Stuyven, Lampaert, Kragh Andersen, Trentin, Declercq ainsi que le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Frederik Frison (Lotto-Soudal) et l'Allemand Jonas Rutsch (EF Pro Cycling), sortaient du peloton. Rutsch ne tardait pas à lâcher prise.

Stuyven et Lampaert plaçaient une nouvelle accélération décisive dans l'ascension du mythique Mur de Grammont, à 17 km de l'arrivée. Un temps distancé, Soren Kragh Andersen était le seul des autres fuyards qui parvenait à s'accrocher. Le Danois était lâché sur une accélération de Lampaert à deux bornes de la fin, laissant les deux coureurs belges se disputer la victoire.

Jasper Stuyven, 27 ans, a enlevé samedi le huitième bouquet de sa carrière, le premier en 2020. "Je suis resté concentré du début à la fin. C'est une super manière de débuter la saison. Cela me fait très plaisir de remporter la course d'ouverture, c'est la plus belle victoire de ma carrière", a déclaré après la course le Louvaniste, qui succède au Tchèque Zdenek Stybar (Deceunick-QuickStep) au palmarès de l'épreuve.

Premier vainqueur belge depuis Greg Van Avermaet, qui s'était imposé en 2016 et 2017, Jasper Stuyven a signé la 56e victoire belge dans la course d'ouverture de la saison. Ernest Sterckx (1952-1953-1956), Joseph Bruyère (1974-1975-1980) et Peter Van Petegem (1997-1998-2002) détiennent le record de victoires avec trois succès.

Le peloton se retrouvera dimanche pour la 72e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro), second volet du week-end d'ouverture en Belgique, une course que Jasper Stuyven avait remportée en 2016.