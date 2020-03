Les sacs en plastique pour fruits et légumes interdits à Bruxelles et en Wallonie

Les sacs en plastique à usage unique pour fruits et légumes seront totalement interdits dans les magasins de la Région de Bruxelles-Capitale et de Wallonie à partir du 1er mars, même s'ils sont biosourcés et compostables à domicile. Cette interdiction s'applique à tous les magasins bruxellois et wallons, aux commerçants des marchés ainsi qu'aux vendeurs ambulants. En Flandre, les sacs plastiques fins pour fruits et légumes ne sont pas encore officiellement interdits. Des supermarchés et chaines de magasins ont cependant pris individuellement l’initiative, depuis le début de 2020, de ne plus les utiliser.