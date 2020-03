Tempête Jorge : code jaune dès cet après-midi et orange sur le sud du pays

Six centres de ski sont encore ouverts aux amateurs de flocons ce samedi matin dans les cantons de l'est, indique l'agence du tourisme à l'est de la Belgique sur son site. Les parcours en raquette à Schönberg sont également accessibles.

Selon le bulletin d'enneigement de l'agence touristique publié sur son site web, le centre de ski d'Herzebösch (dans l'Eifel), le ski club Weywertz, le ski Haus Ternell (dans les Fagnes), le Manderfeld (dans la haute vallée de l'Our), le Mont Rigi et la Maison du Parc de Botrange sont accessibles samedi matin aux inconditionnels du ski de fond.

Les quatre parcours en raquette de Schönberg sont aussi ouverts aux amateurs des joies hivernales.