Bashir Abdi pulvérise son propre record belge et finit deuxième Européen de tous les temps

Bashir Abdi (31 ans) a réalisé une prouesse au marathon de Tokyo ce dimanche. Il a terminé deuxième du premier Majeur de la saison et a battu son propre record de Belgique en 2h04:49. Soit une minute et 25 secondes de moins que son record d’octobre 2019. Le Gantois né en Somalie est dès lors le deuxième Européen le plus rapide de tous les temps.